Berberler Odası'ndan çağrı... Sakal tıraşı yasaklansın!
İstanbul Berberler Odası Başkanı Akyüz: Sakal tıraşı salgın bitinceye kadar yasaklansın
|05 Mayıs 2020 12:16
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Koronavirüs tedbirlerinin alındığı günden itibaren ilk alınan önlemler arasında berber ve kuaförlerin katapılması yer aldı.
Sürecin uzun olması nedeniyle bir çok vatandaş berber ve kuaför ihtiyacı nedeniyle zorluklar yaşamaya başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararları arasında berberlerin ve kuaförlerin de açılacağı kararı yer aldı.
11 Mayıs tarihinde açılacak olan berber ve kuaförlerde , fiyat artışı olup olmayacağı hususu tartışma konusu oldu.
NTV'nin sorularını yanıtlayan İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, berberlerde ve kuaförlerde fiyat artışı olmayacağının altını çizdi.
Akyüz, ''Salgın bitene kadar sakal tıraşının yasaklanmasını talep ediyorum'' dedi.
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