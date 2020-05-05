FETÖ'nün @kacsaatolduson hesabının yöneticisi tutuklandı
|05 Mayıs 2020 17:50
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Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu belirlenen ve 1 Mayıs'ta operasyonla gözaltına alınan H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
ByLock kullanıcısı ve 2014-2016 yıllarında Bingöl'de örgütün emniyet yapılanmasında "mahrem imam" görevinde bulunduğu öğrenilen ve "@kacsaatolduson" isimli hesabın da yöneticisi olduğu iddia edilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen H.Y, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezaevine gönderildi.
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