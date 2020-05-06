Benzin ve motorine büyük zam
|06 Mayıs 2020 16:35
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 20 kuruş, motorinin ise 27 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 20 kuruş motorinin ise 27 kuruş zam yapıldı.
Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,31 liradan 5,51 liraya, Ankara'da 5,45 liradan 5,65 liraya, İzmir'de ise 5,48 liradan 5,68 liraya yükselecek.
Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 4.95 liradan 5,22 liraya, Ankara'da 5,03 liradan 5,30 liraya ve İzmir'de 4.95 liradan 5,22 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat ArtışıEPGİS (@trepgis) May 6, 2020
07/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 20
Motorinde 27 Krş/Lt
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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