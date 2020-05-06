LGS Klavuzu güncellendi, sonuçlar 16 Temmuz'da açıklanacak
|06 Mayıs 2020 11:08
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2020 LGS kapsamında yapılacak Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu güncellendi. Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu yıl tüm öğrenciler sınava kendi okullarında girecek.
Kılavuzda yapılan önemli değişikliklerden biri de sınav giriş belgelerine ilişkin.
Belgeler, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınarak onaylanıp,
öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Daha önceki
uygulamada öğrenci ya da veliler sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden
teslim alıyordu.
Kılavuzda yapılan bir diğer değişiklikle adayların geçerli kimlik belgesinde, yani nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartlarında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak.
Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar,
tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebeplerden başka illerde bulunan
öğrencilerin sınava katılabilmesi için, bu durumdaki öğrencilerin velileri,
il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine 15 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecek.
Ayrıca yapılan değişikliğe göre öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.
Sınav sonuçları, 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.
Güncellenen LGS sınav klavuzu için Tıklayınız
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