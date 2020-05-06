ABD'de Profesör, virüsle ilgili bir şey keşfettim dediktan sonra öldürüldü!

Dünya çapında 3.7 milyondan fazla insanı hasta eden corona virüsü yüzünden en çok baskı altında hisseden meslek gruplarından biri sağlık çalışanları ve bilim insanları... ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Pittsburgh Üniveristesi Tıp Fakültesi'nde çalışan 37 yaşındaki doktor Bing Liu'nun yakın çevresine, "Corona virüsüne karşı çok önemli bulgular keşfettim" dedikten sonra evinde ölü bulunması gündem oldu.

KATİLİN CANSIZ BEDENİ DE BULUNDU

37 yaşındaki bilim insanının evde yalnız olduğu sırada silahlı bir saldırgan tarafından vurulduğunu tespit eden polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Pittsburgh Post-Gazette isimli gazetenin aktardığı haberde Bing Liu'nun eşinin olay anında evde olmadığı belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren 46 yaşındaki Hao Gu'nun cansız bedenini evin dışındaki bir araçta bulan polis, katilin intihar ettiğini açıkladı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, bilim insanının yakın çevresine böyle bir atılımdan bahsettikten sonra ölmesi kafaları karıştırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı Bing Liu'nun ilaç şirketleri tarafından öldürüldüğünü öne sürerken üniversite yönetimi de bir açıklama yaptı.

Çinli olan ve doktorasını Singapur'da yaptıktan sonra ABD'nin en prestijli üniversitelerinden Carnegie Mellon Üniversitesi'nde çalışmaya başlayan Dr. Bing Liu'nun olağanüstü bir araştırmacı olduğunu açıklayan üniversite bilim insanının ölümünden duyulan üzüntüyü duyurdu.

Üniversitede çalışan Dr. Ivet Bahar da, "Liu kısa bir süre önce Covid-19 ile ilgili çalışmalarını başlatmıştı. Bazı net sonuçlar elde etmeye başlamıştı" dedi.