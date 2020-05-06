Fahrettin Koca: Örneklem yoluyla 150 bin kişiye test yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TÜİK ile birlikte 150 bin kişiye tarama yapılacağını belirtti.
|06 Mayıs 2020 18:04
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Koca şunları söyledi:
TÜİK'le birlikte 150 bin kişi taranacak. Bu dünyada ilk kez yapılacak. Uygulama hem PCR hem de antikor yoluyla yapılacak. Örneklem yoluyla gelecek haftadan itibaren TÜİK'le birlikte yapacağız
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