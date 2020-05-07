Dolar, 22 ay önceki tarihi zirveyi geçti
|07 Mayıs 2020 09:26
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Hafta başında 7,10'u aşan dolar/TL kuru, dün piyasaların açılmasıyla birlikte 7,19'un üzerine tırmandı.
Hafta başından bu yana sert bir şekilde yükselişe geçen dolar/TL kuru, bu sabah 7,24'ü aşarak tarihi zirvesini yeniledi.
Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Merkez Bankası'nın swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece yarısı 7,24 liraya kadar tırmandı.
Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 13 Ağustos 2018'de 7,24 ile görülmüştü.
Euro/TL ise 7,82'den işlem görüyor.
Analistler, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılması ve ekonomilerin yakın zamanda tekrar açılacağına yönelik açıklamaların, risk algısını görece azalttığını ifade etti.
DOLAR/TL 22 AY ÖNCEKİ ZİRVEYİ GEÇTİ
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