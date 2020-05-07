BDDK, 3 bankaya döviz işlem yasağı getirdi
BDDK, dolar alıp maipülatif işlem yapan 3 bankaya işlem yasağı getirdi.
|07 Mayıs 2020 14:53
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BDDK, yurt dışında kurulu 3 bankaya, BNP paribas, Citibank ve UBS bankalarına, bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirdi
BDDK, İngiliz bankaları BNP, Citibank ve UBS'ye TL yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için işlem yasağı koydu...
Dünden itibaren doların sürekli olarak yükselmesinde, Londro merkezli bazı bankaların ellerinde TL olmamasına rağmen döviz alarak ve EFT saati kapanmasına rağmen TL yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, Türk ekonomisini sabote etmeye çalıştığı belirtiliyordu.
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