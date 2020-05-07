Otogardaki görevi kabul etmeyen öğretmene 'Kınama'
Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Musa Akkaş, Rize Ardeşen'de, otogardaki görevlendirmeyi kabul etmeyen öğretmene kınama cezası verildiğini belirtti.
|07 Mayıs 2020 15:55
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Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Musa Akkaş, bir polis memurunun öğretmeni arayarak "kaymakamlık sizi otogarda görevlendirdi" dediğini, öğretmenin bu görevi kabul etmediğini belirtti.
Akkaş, herhangi bir savunma alınmadan öğretmene Kınama cezası verildiğini açıkladı. 1 Nisan'da memurlar.net'te yayımlanan haberde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine dikkat çekilmişti. Her kadar mevzuatımız verilen görevlerin yapılması gerektiğini belirtiyorsa da, savunma alınmadan disiplin cezası verilmesi mevzuata uygun değildir.
Pandemi sürecinde, giriş çıkış yasağı kısıtlaması sonrasında, illerde seyahat izin belgesi sorgulaması yapılmaya başlamıştı.
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