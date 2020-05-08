Dolar kuru bugün ne kadar?
Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Merkez Bankası'nın swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, dün gece yarısı 7,20 liraya kadar tırmandı
|08 Mayıs 2020 09:46
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Dolar/TL kuru, dün sabah 7,26'yı aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Dolar/TL'de, 13 Ağustos 2018'de de 7,24 seviyesi görülmüştü.
Dolar kuru bu sabah 7,1200 liradan, euro ise 7,7220 liradan güne başladı.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1920 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7450 lira olmuştu.
Küresel piyasalarda bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edilecek.
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