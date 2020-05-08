Kilis'e giriş ve çıkılara 3 gün kısıtlama getirildi
|08 Mayıs 2020 12:39
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Kilis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kente giriş çıkışların bugün dahil 3 gün süreyle kısıtlanmasına karar verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplanarak yeni kararlar aldığı belirtildi. Bu kararlar doğrultusunda virüsün yayılmasını önlemek için şehre, bugünden itibaren 10 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar giriş ve çıkışların istisnai haller dışında kısıtlanmasına karar verildiği bildirildi.
Açıklamada, akraba ziyareti veya hafta sonu izinlerini değerlendirme gibi gerekçelerle Gaziantep ve Hatay'dan kente yoğun bir geliş olması nedeniyle böyle bir karar alındığı aktarıldı.
Bu arada, giriş ve çıkış kısıtlaması bulunan büyükşehirlerdeki kuralların Kilis için de geçerli olacak şekilde uygulanacağı öğrenildi.
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