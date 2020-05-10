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Türk tipi tedaviyle destan yazdık

Prof. Dr. İsmail Cinel: Filyasyon, erken teşhis ve ilaç kullanımı, yüzüstü yatırma ve yüksek akımlı oksijen tedavisi çok işe yaradı. Yoğun bakım tecrübemiz dünya tarafından takdirle izleniyor
 10 Mayıs 2020 08:31
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Türk tipi tedaviyle destan yazdık

İstanbul'un en büyük kamu hastanelerinden Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüsle mücadelede büyük fedakarlık ve özveriyle 24 saat esasına göre çalışan sağlık personeli görevinin başında.

Koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü 11 Mart'ta ilk koronavirüs merkezini açan hastanede 4 bin personel için 2 aydır hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bugüne kadar doktor, hemşire ve sağlık görevlisi gibi 90 hastane personeli koronavirüse yakalandı. Hastanede yoğun bakımda yürütülen tedavi çalışmalarını SABAH görüntüledi.

İşte Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel'in değerlendirmeleri;

- Ben buna bir seferberlik dönemi diyorum. Herkes sadece işine odaklandı. Yoğun bakımda oran yüzde 55'lere kadar düştü. Sağlık altyapımızın iyi olması, yoğun bakım tecrübemiz en büyük avantajımız oldu. Yoğun bakımlarda Türk tipi tedavi uygulanmasıyla ölüm oranları düştü. Sağlık personeli destan yazdı.
- Hastalığı kapıp, 14 gün tedavi görüp iyileştikten sonra görevlerinin başına dönen sağlık personelini gördüğümde onlarla büyük gurur duydum. İlk günlerdeki özveri, mücadeleyi görünce, 'Biz bu işin üstesinden geliriz' diyerek tüm arkadaşlarla birlikte gece gündüz mücadelemizi sürdürdük.
- Tüm dünyanın şaşkınlıkla izlediği ve hakkında az şey bilinen bir hastalıkla ilgili, gelinen noktada Türkiye'deki hekimlerin ve sağlık personelinin başarısı tüm otoriteler tarafından ayakta alkışlanıyor. Tabi burada en önemli etkenlerden biri filyasyon. İlaçları erken dönemde kullanmak, onları yüzüstü yatırarak tedavi etmek yoğun bakıma yatışı azalttı. Yoğun bakımdaki hastalarda da yüksek akımlı oksijen tedavisi çok işe yaradı. Dünyadan farklılığımız bu yönde, yani Türk tipi tedavi uygulamamız. Yoğun bakım tecrübesi bizim en önemli avantajımız oldu. Her hastayı tedavi ettik.
- Türkiye'de sağlık sistemine yapılan yatırımların bu süreçte çok büyük önemini de gördük. Pandemi dönemini 2020 yılında yaşayacağımızı bilmeden son yıllarda şehir hastaneleri modeliyle de yatırımlar yapıldı. Tedarik zincirinin sağlamlığı, yoğun bakım ünitelerinin yeterliliği dünyaya örnek bir model oldu. Dünya Sağlık Örgütü de bizim yatırımlarımızı ve koronavirüsle ilgili verdiğimiz mücadeleyi takdirle karşılıyor. Bir çok ülkeye örnek olduk.

ERHAN ÖZTÜRK
Sabah
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