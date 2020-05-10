Tanzanya'nın kit'ler yaptığı testler herkesi şok etti
|10 Mayıs 2020 12:36
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Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) güvenmedi ve laboratuvarlara sahte test örnekleri gönderdi.
Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin talimatıyla yetkililer, insandan olmayan örnekler topladılar. Testlere insan isimleri, yaş ve cinsiyet etiketlendi ve laboratuvara gönderdiler. Testlerden bazılarının sonuçlarına göre; bir keçi, bir meyve pozitif yani "virüs taşıyor" çıktı.
SONUÇLARI, HALKA SESLENİŞ KONUŞMASINDA AÇIKLADI: MEYVEDE BİLE COVID-19 ÇIKTI
Bu gerçeklerin ardından Başkan halka sesleniş konuşması yaptı ve şunları söyledi: "Keçilerden örnek aldık, koyunlardan, papavdan (tropical bir meyve) hatta otomobil yağından ve daha bir çok değişik kaynaklardan örnekler aldık ve laboratuvara götürdük. Hatta bütün örnekleri tek tek isimlendirdik. Örneğin, Jack Fruit (tropical bir meyve) den örnek aldığımızda onu Sarah Samuel olarak etiketledik, 45 yasında, bayan, sonuç 'kesinleşmemiş' olarak geldi. Papav'dan aldığımız örnek için Elisabeth Ane ismini koyduk. 26 yaşında bayan olarak etiketlendi, sonuç 'pozitif' geldi. İşte burada koronadan söz ediyoruz. Bu demek ki bu meyveden alınan sıvı pozitif, yani koronavirüsü taşıyor. Bir kuş çeşidi olan Kwore'den örnek aldık 'pozitif' çıktı. Keçiden örnek aldık ve sonuç 'pozitif' geldi. Görüyoruz ki örnekler alıp, bunlar insanlardan geliyor dediğimizde test sonuçları pozitif geliyor yani Covid-19 hastalığı var deniliyor. Bu test kitlerinin ardında kirli bir oyun olduğunu görüyorsunuz. Tanzanyalılara bir tavsiyem var: Endişelenmeyin, panik olmayın. Birbirimizi korkutmayalım. Politikacılar da bunu bir politik gündem olarak kullanmayı durdurmalı."
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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