Bazı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilen iller
|11 Mayıs 2020 15:15
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Bazı illerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbileri kapsamında, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, kuaförler ve berberler gibi alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
İşte o iller;
GAZİANTEP
Gaziantep'te çarşılarda maskesiz dolaşma yasağı başladı
- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Gaziantep kent merkezindeki çarşılarda maskesiz dolaşma yasağı başladı.
Gaziantep İl Hıfzıssıhha Kurulu Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik bir dizi yeni tedbir alındı. Bu kapsamda kent merkezindeki ana çarşılar olarak bilinen Karagöz, İnönü, Gaziler ve Hoşgör caddelerinde maskesiz dolaşma yasağı getirildi. Yasağın ardından sabah saatlerinde söz konusu caddelerin giriş ve çıkışları barikatlarla kapatıldı.
Zabıta ve polis ekiplerinin barikatlarda önlem aldığı çarşılarda, ekipler vatandaşların maskesiz şekilde çarşılara girişine izin vermiyor.
Bölgeye maskesiz girmek için ısrarcı olan vatandaşlara ise cezai işlem uygulanıyor.
ADANA
Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbileri kapsamında, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, kuaförler ve berberlerde maske takma zorunluluğu getirildi.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, kuaförler ve berberlerde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, karara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.
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