HDP'li Önder: İyi Parti, düne kadar bize 'kiminle çalışalım' diye soruyordu
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bizim gözümüzde HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kandil'in yanında konumlandırıyoruz' sözlerine cevap verdi.
|11 Mayıs 2020 16:23
|Yazdır
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bizim gözümüzde HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kandil'in yanında konumlandırıyoruz' sözlerine cevap verdi.
Medyascope'ye konuşan Önder şu ifadeleri kullandı: Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kast ediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez.
Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır.'
10 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|CHP'li Öztrak: İnfaz yasası için AYM'ye esas yönünden başvuru olacak
11 Mayıs 2020 17:38
|İBB Meclisi'nde maskeli olağanüstü toplantı
11 Mayıs 2020 16:57
|Başakşehir Şehir Hastanesinin yolları da 20 Mayıs'ta açılacak
11 Mayıs 2020 15:49
|Sevda Noyan'ın Ak Parti'de temsil kabiliyeti var mı?
11 Mayıs 2020 15:34
|Kabine toplandı... Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor
11 Mayıs 2020 15:34
|Kılıçdaroğlu: Bahçeli sandığı gösterdi
11 Mayıs 2020 14:32
|Bahçeli'den 'İbrahim Gökçek' talimatı: Kayseri'deki tüm Ülkü Ocakları kapatıldı
11 Mayıs 2020 11:27
|Diyanet, Bayram Namazı'nın kılınmasını istedi, Bilim Kurulu'ndan onay çıkmadı
11 Mayıs 2020 10:40
|İnfaz yasasının AYM'ye esastan götürülmesinde tereddüt yok
11 Mayıs 2020 08:18
|'Muhalefet Türkiye için sevinmeyi öğrenmelidir'
11 Mayıs 2020 07:57