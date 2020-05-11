Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli alımı bir ilk olacak

ÖSYM'nin yılda iki defa yaptığı merkezi yerleştirmeler için "iki defa atanamama kuralı" artık çok az memur alımı yapıldığı için işlevini görememekteydi. Zira sözleşmeli statüdeki kurumsal alımlar artmış ve bazı adayların aynı yıla ait KPSS puanıyla atanması, adayların büyük tepkisine neden olmuştu. Bu konu yıllardır sorun olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir adım atılamamıştır. Mülga Devlet Personel Başkanlığı bu konuyu çözmediği gibi onun yetkilerini şuan bölüşen Çalışma Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı gibi kurumlar bu konuyu çözmeye niyetli görünmemektedir.

İşte böyle bir ortamda, Tarım ve Orman Bakanlığı bir ilki gerçekleştirmiştir.

Resmi Gazetenin 9 Mayıs 2020 tarihli ve 31122 sayılı Nüshasında yayımlanan 2506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara bir geçici madde eklendi. Eklenen geçici 19. maddede, "Tarım ve Orman Bakanlığınca 2020 yılı içerisinde bu Esaslar kapsamında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme sonuçlarına göre istihdam edilecek sözleşmeli personel alımlarında, hali hazırda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanların ataması yapılmaz." denilmektedir.

Düzenleme 4/B sözleşmeli personel alımıyla ilgili iki kısıtlama getirmiştir. İlki, sadece Tarım ve Orman Bakanlığı 4/B alımı için geçerli olacak, ikincisi ise 2020 yılı ile sınırlı tutulacaktır. Bu yönüyle düzenleme 4/B alımları için bir ilktir.

Hatırlanacağı üzere sitemizde Kamuda çalışanların, "4/B alımlarına başvuru yapması engelenebilir mi?" başlığıyla yayımlanan içeriğimizde konuyu etraflıca ele almıştık. Yazımızda özet olarak kamuda istihdam edilmeyi bekleyen yüzbinleri, kurumların sağlıklı bir personel planlaması yapamadığı için hizmetlerde yaşanan aksamayı düşündüğümüzde memur olsun sözleşmeli olsun kamuda çalışanların bir kısıtlama olmaksızın KPSS puanını kullanarak kurum değiştirmesine karşı olduğumuzu ifade etmiş, ancak mevcut mevzuat karşısında sadece alım ilanı ile kamuda çalışanların başvuru yapmasının engellenmesinin mevzuata aykırı olacağını, bunun için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtmiştik.

Yapılan düzenleme beklentileri önemli ölçüde karşılamaktadır. Ancak düzenlemenin sadece Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 yılı 4/B alımlarını kapsaması bir eksikliktir. İkincisi "kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar" ifadesi net değil. Kamu kurum ve kuruluşları ifadesinin genel, net ve ortak bir tanımı yok. Ayrıca statü ayrımına gidilmemiş olması da belirsizlik oluşturmakta.

Kamuda memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici işçiler ile diğer kamu görevlisi kapsamında askeri personel, hakim-savcı, akademik personel istihdam edilmektedir. İstihdam bağlamında hangi kurum ve kuruluşların kamu kurum ve kuruluşu olduğu yorumla belirlenmiş olup, genel uygulama mülga 217 sayılı KHK kapsamına girenler kamu kurum ve kuruluşu olarak kabul edilmektedir. Bu tanım ise geniş bir tanım olup KİT'leri, kamu bankalarını, sermaye yapısına göre belediye şirketlerini bile kapsamaktadır.

Sonuç olarak yapılan yeni düzenleme karşısında; mülga 217 sayılı KHK kapsamına giren bir kurumda hangi statüde olursa olsun çalışanların -diplomalarına uygun unvanlara atanmak için bile olsa- 2020 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının 4/B alımlarına başvuramayacaktır.

Bu uygulama sonrasında Sağlık Sen, Sağlık Bakanlığına bir çağrıda bulunarak, bakanlığa sözleşmeli personel alımında da benzer bir uygulama getirilmesini istemiştir.

Çalışma Genel Müdürlüğünün ve Cumhurbaşkanlığının, yıllardır kangren hale gelen bu sorununun çözümü için artık genel ve tüm kurumları kapsayıcı bir mevzuat değişikliği yapmasının zamanı gelmiştir.