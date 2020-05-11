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Erdoğan açıkladı... 9 büyükşehir için daha giriş çıkış yasağı kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı: "Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ. Bu illerde giriş çıkış yasağını kaldırdık" dedi.
 11 Mayıs 2020 19:29
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Erdoğan açıkladı... 9 büyükşehir için daha giriş çıkış yasağı kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları

9 ŞEHRİN GİRİŞ ÇIKIŞ SINIRLANDIRILMASI SONA ERDİ

Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftada yaptığımız değerlendirmede 9 şehirimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir.
Memurlar.Net - Özel

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