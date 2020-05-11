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YÖK'ten dönem sonu sınavlarına dair çok önemli açıklama

YÖK tüm üniversitelere bir yazı göndererek, dönem sonu sınavlarının yüzyüze gerçekleştirilmemesini istedi.
 11 Mayıs 2020 21:29
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YÖK'ten dönem sonu sınavlarına dair çok önemli açıklama

YÖK Başkanlığı, Sağlık Bakanlığının uyarısı üzerine tüm üniversitelere bir yazı gönderdi.

Yazıda "Sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. Bu yazıya göre, 2019-2020 eğitim yılı örgün eğitim yapılmadan tamamlanacaktır. Üniversitelerin, daha önceki uygulamalara paralel olarak, dönem sonu sınavları veya eğitim yılına ait diğer sınavları da uzaktan eğitim yoluyla online ortamda yapması gerekmektedir.

Memurlar.Net
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