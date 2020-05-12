Alemci Emniyet Müdür Yardımcısı ve Komiser görevden alındı

Ankara'da görevli olan emniyet müdür yardımcısı ve komiser, koronavirüse aldırış etmeden bir çiftlik evi kiralayıp, yabancı uyruklu kadınlar ile beraber parti düzenlemiş ve o anları canlı yayınla paylaşmışlardı.

Partiye ait görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ise Ankara Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLME İŞLEMİ UYGULANDI"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gölbaşı ilçesinde nisan ayı başında meydana gelen ve basına da intikal eden, bir emniyet müdür yardımcısı ve bir komiser yardımcısının çiftlik evinde alem yaptığı konusuyla ilgili olarak ilgililer hakkında derhal soruşturma başlatılarak valiliğimizce 06.05.2020 tarihinde görev yerleri değişikliği yapılmış, soruşturma kapsamında görevden el çektirilme işlemi uygulanmıştır.''