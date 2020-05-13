Survivor'da ağlatan veda: Ersin Korkut elendi!
|13 Mayıs 2020 09:28
|Yazdır
Her iki takımı da konseye çağıran Ilıcalı, "Benim açımdan da üzüntü verecek bir konuya gelmem gerekiyor.
Açıkcası çok haber vermemiz gerekiyor. Çok güzel haberler verdik. Yarışmacılarımızın doğacak bebekleriyle bile güzel haberler verdiğimizi hatırlıyorum. Ama bu sefer iyi bir haber veremeyeceğim. Konu bir yarışmacımızı ilgilendiriyor. Ama bütün yarışmacılarımızın üzüleceğinden şüphem yok. Bahsettiğim yarışmacı maalesef Ersin" dedi.
Acun kararı açıklarken sözlerini boğazına düğümlendi
Ersin Korkut'un diskalifiye olduğunu açıkladı
Doktor kararı ile elendi Acun Ilıcalı, bu akşamki eleme konseyinde izleyicilerin ve yarışmacıların beklemediği bir açıklama yaptı. Acun Ilıcalı, Ersin Korkut ile ilgili olarak, yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.
Bunun nedeni ise geçtiğimiz günlerde oynanan futbol maçındaki sakatlığın olduğunu belirten Ilıcalı, yapılan MR çekimi sonrasında doktor kararı ile Ersin Korkut'un yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu.
Acun Ilıcalı: "Çok iyi haberler veriyoruz size ama bu sefer açıkçası kötü bir haber vereceğim, Haberi vereceğim yarışmacı Ersin"Acun Ilıcalı: " Ersin futbol oyununda sakatlanmıştı. Biz de MR çektirdik ve sonuçları İstanbul'a gönderdik. Hiç ama hiç beklemediğimiz bir haber geldi
Dr Metin Kuş yaptığı kontroller sonucunda Ersin bundan sonra Survivor'a devam edemeyecek"Acun Ilıcalı'nın oldukça üzgün olması ve "Bu sezon Survivor'da benim için en beklenmedik veda oldu.
Açık söyleyeyim belki de en üzüldüğüm veda diyebiliriz" ifadelerini kullandı.Ailemden önce köpeğimi göreceğimYarışmada sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Ersin Korkut, konseydeki açıklamalarıyla duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.
Ersin Korkut, açıklamalarında adadan ayrıldığımda ilk olarak İstanbul'a köpeğimi görmeye gideceğim,'Mes' dediğimde nasıl tepki verecek merak ediyorum. Bilmiyorum ben hiç bu kadar sakal bırakmamıştım.
Bu vaziyette gidersem 'Mes' beni tanır mı tanımaz mı çok merak ediyorum, Ailemden önce onu göreceğim İfadelerini kullandı Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un bu açıklamaları izleyenleri duygulandırdı.
Acun söyleyemedi Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeğiyle ilgili sözleri sonrasında oldukça üzgün olduğu gözlerden kaçmadı.
Ancak Ilıcalı, Ersin'e köpeği Mes'in öldüğünü söyleyemedi.Sonra konuşuruzAcun Ilıcalı, eleme konseyinde yaptığı açıklamaların ardından Ersin'e yönelerek çekim dışında bir şey konuşacağız dedi, Bu konunun ise Ersin'in köpeği 'Mes'in ölüm haberini vermesiyle ilgili olduğu tahmin ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Buket Aydın'ın yeni adresi neresi olacak?
13 Mayıs 2020 09:59
|Acun Ilıcalı: Türkiye'ye ben değil, ekibimin bir kısmı dönüyor
12 Mayıs 2020 16:57
|Demet Akalın: Normalleşelim, ben bile geçinemiyorum
12 Mayıs 2020 15:07
|Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Evde Bayram Konserleri'
11 Mayıs 2020 22:36
|Yılın ilk çeyreğinde en çok hangi diziler konuşuldu?
10 Mayıs 2020 19:41
|Kulüp satın almak isteyen Acun Ilıcalı'ya sürpriz teklif
10 Mayıs 2020 19:23
|Survivor'da elenen yarışmacı koronavirüse yakalandı
10 Mayıs 2020 17:51
|Survivor'da Acun Ilıcalı Yasin'i kovdu!
09 Mayıs 2020 13:32
|Cüneyt Özdemir: Tek bir mühendis PKK'yı bitirdi
08 Mayıs 2020 21:35
|Acun Ilıcalı'nın satın aldığı iddia edilen futbol takımı
08 Mayıs 2020 16:29