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Survivor'da ağlatan veda: Ersin Korkut elendi!

Survivor Ersin'in vedası Türkiye'yi ağlattı! Yarışmacı Ersin Korkut'un sakatlanarak elenmesi ve veda sırasındaki köpeği ile ilgili mesajları programı izleyen herkesi ağlattı.
 13 Mayıs 2020 09:28
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Survivor'da ağlatan veda: Ersin Korkut elendi!

Her iki takımı da konseye çağıran Ilıcalı, "Benim açımdan da üzüntü verecek bir konuya gelmem gerekiyor.

Açıkcası çok haber vermemiz gerekiyor. Çok güzel haberler verdik. Yarışmacılarımızın doğacak bebekleriyle bile güzel haberler verdiğimizi hatırlıyorum. Ama bu sefer iyi bir haber veremeyeceğim. Konu bir yarışmacımızı ilgilendiriyor. Ama bütün yarışmacılarımızın üzüleceğinden şüphem yok. Bahsettiğim yarışmacı maalesef Ersin" dedi.

Acun kararı açıklarken sözlerini boğazına düğümlendi

Ersin Korkut'un diskalifiye olduğunu açıkladı

Doktor kararı ile elendi Acun Ilıcalı, bu akşamki eleme konseyinde izleyicilerin ve yarışmacıların beklemediği bir açıklama yaptı. Acun Ilıcalı, Ersin Korkut ile ilgili olarak, yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.

Bunun nedeni ise geçtiğimiz günlerde oynanan futbol maçındaki sakatlığın olduğunu belirten Ilıcalı, yapılan MR çekimi sonrasında doktor kararı ile Ersin Korkut'un yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu.

Acun Ilıcalı: "Çok iyi haberler veriyoruz size ama bu sefer açıkçası kötü bir haber vereceğim, Haberi vereceğim yarışmacı Ersin"Acun Ilıcalı: " Ersin futbol oyununda sakatlanmıştı. Biz de MR çektirdik ve sonuçları İstanbul'a gönderdik. Hiç ama hiç beklemediğimiz bir haber geldi

Dr Metin Kuş yaptığı kontroller sonucunda Ersin bundan sonra Survivor'a devam edemeyecek"Acun Ilıcalı'nın oldukça üzgün olması ve "Bu sezon Survivor'da benim için en beklenmedik veda oldu.

Açık söyleyeyim belki de en üzüldüğüm veda diyebiliriz" ifadelerini kullandı.Ailemden önce köpeğimi göreceğimYarışmada sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Ersin Korkut, konseydeki açıklamalarıyla duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Ersin Korkut, açıklamalarında adadan ayrıldığımda ilk olarak İstanbul'a köpeğimi görmeye gideceğim,'Mes' dediğimde nasıl tepki verecek merak ediyorum. Bilmiyorum ben hiç bu kadar sakal bırakmamıştım.

Bu vaziyette gidersem 'Mes' beni tanır mı tanımaz mı çok merak ediyorum, Ailemden önce onu göreceğim İfadelerini kullandı Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un bu açıklamaları izleyenleri duygulandırdı.

Acun söyleyemedi Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeğiyle ilgili sözleri sonrasında oldukça üzgün olduğu gözlerden kaçmadı.

Ancak Ilıcalı, Ersin'e köpeği Mes'in öldüğünü söyleyemedi.Sonra konuşuruzAcun Ilıcalı, eleme konseyinde yaptığı açıklamaların ardından Ersin'e yönelerek çekim dışında bir şey konuşacağız dedi, Bu konunun ise Ersin'in köpeği 'Mes'in ölüm haberini vermesiyle ilgili olduğu tahmin ediliyor.

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