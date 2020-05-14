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Akaryakıtta çifte indirim geliyor

Benzin ve motorinde indirim bekleniyor
 14 Mayıs 2020 09:31
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Akaryakıtta çifte indirim geliyor

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üezere motorinde 12 kuruş, benzinde 7 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Buna göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 12 kuruş, benzinde ise 7 kuruşluk indirim bekleniyor.

DÜN'DE BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Dün de benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş indirime gidilmişti. Yeni zamlarla birlikte benzinde toplam 26 kuruşluk indirim olacak
NTV
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