Akaryakıtta çifte indirim geliyor

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üezere motorinde 12 kuruş, benzinde 7 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Buna göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 12 kuruş, benzinde ise 7 kuruşluk indirim bekleniyor.

DÜN'DE BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Dün de benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş indirime gidilmişti. Yeni zamlarla birlikte benzinde toplam 26 kuruşluk indirim olacak