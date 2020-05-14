Akaryakıtta çifte indirim geliyor
Benzin ve motorinde indirim bekleniyor
|14 Mayıs 2020 09:31
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Gece yarısından itibaren geçerli olmak üezere motorinde 12 kuruş, benzinde 7 kuruş indirim bekleniyor.
Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.
Buna göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 12 kuruş, benzinde ise 7 kuruşluk indirim bekleniyor.
DÜN'DE BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ
Dün de benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş indirime gidilmişti. Yeni zamlarla birlikte benzinde toplam 26 kuruşluk indirim olacak
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