1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PKK'dan Vefa Sosyal Destek Grubu aracına saldırı: 2 şehit

Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
 14 Mayıs 2020 14:36
Yazdır
PKK'dan Vefa Sosyal Destek Grubu aracına saldırı: 2 şehit

Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek ekibinin aracına, yardım götürdükleri Eğribelen Mahallesi'nden dönüşte silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 belediye çalışanı ile araçtaki 1 vatandaş hayatını kaybetti, 1 belediye çalışanı da yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Özalp ilçesinin Mehmetalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yardım götürüldü. Ekibin ilçeye dönüşü sırasında içinde bulundukları araca, arkadan gelen bir araçtan uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 belediye çalışanı ile yolda araca aldıkları vatandaş hayatını kaybetti, belediye çalışanı 1 kişi de yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2 milyon TL ödülle aranan teröristler öldürüldü
14 Mayıs 2020 13:03		 FETÖ şüphelisi 334 kişinin takibi elektronik kelepçeyle yapılıyor
14 Mayıs 2020 11:08
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
13 Mayıs 2020 23:06		 Teröristlerin hain planı Mehmetçiğin dikkati sayesinde tutmadı
13 Mayıs 2020 17:44
İçişleri: 1 milyon TL ödülle aranan terörist yakalandı
13 Mayıs 2020 16:29		 FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
13 Mayıs 2020 14:59
Başkale'de PKK'nın suikast silahları bulundu
13 Mayıs 2020 13:39		 Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 4 yıl 2 ay hapis
13 Mayıs 2020 13:30
Van'da PKK'lı teröristlerin suikast silahları ele geçirildi
13 Mayıs 2020 12:53		 Terör örgütü YPG/PKK halkın fitrelerine göz dikti
13 Mayıs 2020 12:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:33 - 'e-Devlet'te 5 milyondan fazla miras sorgulaması yapıldı15:25 - Bakan Selçuk: Geri ödeme sistemimizde 8 bin 976 ilaç var15:19 - Canlı yayında Profesör'ün zor anları15:17 - İki ilde daha maskesiz çıkmak yasaklandı15:14 - Merkez Bankası rezervleri azaldı15:05 - Kasımpaşa'da da 2 futbolcuda koronavirüs çıktı14:59 - Bu mahallenin sakinleri Konyalı ama hayatları Isparta'da geçiyor14:57 - Bakan Pekcan: Konsolosluklar sınırlı çalıştığı için nakliyeciler sorun yaşıyor14:53 - Kocaeli'de iki sokak karantinaya alındı14:50 - Trabzon'a çay hasadı için gelecekler 30 gün ayrılamayacak
14:47 - Gaziantep'te fırın lezzetlerine koronavirüs yasağı14:44 - Beşiktaş Başkanı da koronavirüse yakalandı14:43 - Yeni arabalar alkolü koklayacak, motoru kilitleyecek!14:36 - PKK'dan Vefa Sosyal Destek Grubu aracına saldırı: 2 şehit14:33 - Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine 'çiftçilerin borçlarını silelim'çağrısı14:25 - Vakaları sıfırlayan o ilde 3 günde 3 yeni vak'a14:19 - İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı14:17 - Online sınavlar için 'Kopya'ya karşı yeni not sistemi önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınav takvimini güncelledi... İşte KPSS, ÖABT ve ALES başvuru ve sonuç açıklama tarihleri
10 ilde maske takmak zorunlu oldu
Akaryakıtta çifte indirim geliyor
MEB, sosyal mesafe için sınıfları ikiye bölecek
Bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı gündemde
Karayoluyla yolcu taşıma için tavan ücret kararı
Selçuk Bayraktar açıkladı: İBB ile yolumuzu ayırdık!
Özel okullarda ücret iadesine ilişkin önemli Yargıtay kararı
İş Bankası'nın CHP hisseleri hazineye devredilecek
2020 YKS kılavuzu güncellendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
11.05.2020 avm'ler önünde oluşan kuyruk 1
Yerli otomobil yüzde 5 ucuz olacak 2
AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil 3
şehirlerarası otobüs bileti tavan fiyatlarının yayımlanması 2
kısa çalışma ödeneği 1
hypatia 3
Peynir ekmek don köynek 1
doların kanatlanması 2
Hayat bir gündür o da bugündür 2
kararsız olmak 3
SON İLANLAR
Diyanet naklen 7 müfettiş yardımcısı alacak
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Yalova Albelsan 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Azatlı Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 14 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Isparta Kuleönü Nakliyat 1 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam