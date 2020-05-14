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Beşiktaş Başkanı da koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
 14 Mayıs 2020 14:44
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Beşiktaş Başkanı da koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Siyah beyazlı kulüp başkan Çebi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş'ta 8 kişinin testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı
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