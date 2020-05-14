Beşiktaş Başkanı da koronavirüse yakalandı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
|14 Mayıs 2020 14:44
|Yazdır
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Siyah beyazlı kulüp başkan Çebi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."Beşiktaş'ta 8 kişinin testi pozitif çıktı
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kasımpaşa'da da 2 futbolcuda koronavirüs çıktı
14 Mayıs 2020 15:05
|Beşiktaş'ta 8 kişinin testi pozitif çıktı
14 Mayıs 2020 13:07
|BB Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
13 Mayıs 2020 23:17
|Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı istifa etti
13 Mayıs 2020 19:27
|Futbolda liglerin başlayacağı tarihler belli oldu
13 Mayıs 2020 18:46
|Kenan Sofuoğlu'nun hayat hikayesi belgesel oldu
12 Mayıs 2020 21:23
|İzmirli Zeynep evden çıkmadan Avrupa ikincisi oldu
12 Mayıs 2020 20:51
|Fenerbahçe'de 1 personelde koronavirüs çıktı
12 Mayıs 2020 17:47
|Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri mevcut haliyle tescil etti
12 Mayıs 2020 15:19
|MKE Ankaragücü futbolcusu Faty koronavirüsü yendi
11 Mayıs 2020 18:39