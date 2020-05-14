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İlçe Müdürü kazada hayatını kaybetti
Mersin'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Yenişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İrfan Akkar (54), sevenlerinin göz yaşları arasında toprağa verildi.
|14 Mayıs 2020 18:40
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Mersin'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Yenişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İrfan Akkar (54), sevenlerinin göz yaşları arasında toprağa verildi.
Dün, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı üzerinde otomobiliyle seyir halinde iken trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Akkar için bugün Şehir Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. İrfan Akkar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin göz yaşları arasında Mersin Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
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