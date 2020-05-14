Tokat'ta bir köy karantinaya alındı
Tokat'ın Turhal ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
|14 Mayıs 2020 21:12
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yaptığı toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durumun görüşüldüğü belirtildi.
Açıklamada, koronavirüs salgınını kontrol amacıyla ilçeye bağlı Derbentçi köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
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