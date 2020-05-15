Personel Genel Müdüründen tüm öğretmenleri ilgilendiren 2 önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, görevde yükselme yönetmeliğinin ve hizmet puanlarının değiştirileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlendiği online toplantıda, görevde yükselme yönetmeliği ve hizmet puanlarının değiştirilmesine dair iki önemli açıklama yaptı.

Hamza Aydoğdu'nun açıklamaları şu şekilde:

1- Yeni dünya düzeninde liyakat ve ehliyetten söz ediliyor. Görevde yükselme yönetmeliğini değiştiriyoruz. Sayın Bakan bugün imzaladı. Artık okul müdür yardımcılığından en yukarı kademeye kadar bütün basamakları tarif ettik ve bu basamaklar arasındaki geçişlerin kurallarını koyduk

2- Biliyorsunuz, hizmet puanları sadece yıllara sarih idi. 4 maddemizi değiştirdik. Artık Yüksek lisans, doktora, uluslararası ve ulusal kültürel, sanatsal ve sportif başarı gösteren, hakemli dergilerde makale, etkinlik projesinde çalışan, TÜBİTAK çalışmalarında başarılı olan projelere de hizmet puanı vereceğiz. Öğretmenin objektif kriterlere göre kendisini gösterdiği etkinliklere puan vereceğiz. Bu konuda geriye doğru puanlama olmayacak.