Ali Erbaş: 12 Haziran'da avlularda Cuma kılacağız
|15 Mayıs 2020 04:31
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Kanal 7 ekranlarındaki ''Sahur Vakti'' programına katılan Ali Erbaş, cuma namazları için müjdeli haberi verdi.
Ali Erbaş camilerin açılış tarihine ilişkin genel soruya "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." yanıtını verdi. Böylece 16 Mart tarihinden beri kapalı olan camiler, bir ay sonra Türkiye genelinde ibadete yeniden başlayacak.
CUMA NAMAZLARI 1 AY SONRA BAŞLIYOR
Alınan karar gereği ülkemizde 4 hafta daha cuma namazları kılınamayacak. 12 Haziran'dan itibaren ise kademeli olarak cami avlularında ibadet edilmeye başlanacak.
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