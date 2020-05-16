İstanbul Aydın Üniversitesinden o profesörle ilgili açıklama

Akit TV'de yayınlanan Derin Kutu isimli programda, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, 12-17 yaşındaki kız çocuklarının 'mükemmel vücutları' olduğunu savunarak, "İstediğiniz doktora sorun, bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş" demişti.

Prof. Özgüven'in sosyal medyada büyük tepki toplayan sözleri şöyle: "Süperman diye bir şey yok hayal kahramanı ama, süper kadın diye bir ırk var. Ve bu da 13-16 yaş arasında, istediğiniz doktora sorun. 12-17 de olur. Çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş. Yani ben diyorum ki; erkekler olsun, kadınlar olsun, biraz zekamızı koyalım."

İstanbul Aydın Üniversitesi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Üniversitemizde görev yapmakta olan Prof.Dr Kutluk Özgüven'in katıldığı televizyon programında yaptığı açıklama şahsi düşünceleri olup kabul edilmesi mümkün değildir.

Kendisini şiddetle kınıyoruz.

Söz konusu personel hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.

KAMUOYUNA DUYURULUR. "