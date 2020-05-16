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23 ilde maske takma zorunluluğu getirildi

Yeni tip corona virüse karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, Türkiye'deki 23 ilde zorunlu hale getirildi. Peki hangi illerde maske takma zorunluluğu var? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası kaç TL?
 16 Mayıs 2020 10:19
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23 ilde maske takma zorunluluğu getirildi

Yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

Adıyaman, Amasya, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Karabük, Sakarya, Isparta, Kırklareli, Burdur, Siirt, Rize, Kayseri, Tunceli, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Eskişehir ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Bu kararlarını duyururken sosyal mesafe kuralına da dikkati çeken kurullar, maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe kuralının da önemi üzerinde durdu.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Hıfzısıhha Kanunu Madde 282: Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

İstanbul Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler aldı. Alınan tedbirler kapsamında belirtilen, önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

SAKARYA'DA MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI EN AZ 800 TL

Sakarya'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince sokağa maskesiz çıkmak yasaklanırken, yasağa uymayanlara 798 ile 3 bin 191 TL arasında ceza kesilecek.

Sakarya Valiliği, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak için bütün alanlarda maske takılması zorunluluğu getirdi. Yasağın ilk gününde karara harfiyen uyanlar olduğu gibi maske yasağını ihlal edenler de oldu. Sakarya Valiliği maskesiz sokağa çıkanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282'nci maddeye göre idari para cezası kesileceğini duyurdu. Maskesiz sokağa çıkmanın alt limitten cezası 798 TL. Maskesiz sokağa çıkmayı alışkanlık haline getirenlere ise aynı maddenin üst limiti olan 3 bin 191 TL ceza kesilecek.

"MASKESİZ OLARAK ASLA EVİN DIŞINA ADIM ATMAYACAĞIZ"

Covid-19'la mücadele sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan uzmanlar, normalleşme sürecinde maske kullanımının önemine vurgu yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs'ta Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüsle mücadelede ortaya çıkan tablonun uzunca bir süre hayatı maske kullanımı, fiziki mesafeyi koruma ve temizliğe sıkı riayetin esasını oluşturduğu yeni düzene göre sürdürülmesi gerektiğine işaret ettiğini açıklamıştı.

"Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız." diyen Erdoğan, sokakta, markette, iş yerinde, her yerde fiziki mesafenin mutlaka korunması gerektiğini vurgulamıştı.

"MASKE KULLANMAMAK SORUMLULUKLA BAĞDAŞMAZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kontrollü sosyal hayatın salgına karşı yeni bir hayat tarzı olduğunu belirterek, koronavirüs riskinin azaltmasının koşulunu "Maske + Sosyal Mesafe" ifadesiyle açıklamış, "Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Anadolu Ajansı
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