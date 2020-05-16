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Vali açıkladı: Türkiye'de yazılan cezanın yarısını yazdık!

Gaziantep Valisi Davut Gül, corona virüsü tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bugüne kadar 92 bin 714 kişiye 144.3 milyon TL ceza yazıldığını ve bu rakamın Türkiye genelinde yazılan cezaların yarısı kadar olduğunu duyurdu.
 16 Mayıs 2020 14:19
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Vali açıkladı: Türkiye'de yazılan cezanın yarısını yazdık!

Gaziantep'te, denetimlerde uygulanan cezanın Türkiye'de yazılan cezaların yarısını oluşturduğu öğrenildi. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Valiliği'nin resmi sosyal medya adresleri üzerinden yapılan açıklamalarda kentte bugüne kadar corona virüsü tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 998 iş yeri 92 bin 714 kişiye ceza yazıldığı belirtildi.

VALİLİK AÇIKLADI

Valilik hesabından 14 Mayıs günü paylaşılan açıklama şöyle:

* Covid 19 tedbirleri kapsamında bugüne kadar emniyet ve jandarma ekiplerimiz tarafından 998 iş yeri ve 92.714 kişiye toplamda 144.3 Milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

* Denetimler devam edecek olup, salgın tehlikesini ortadan kaldırmak için lütfen kurallara uyalım.

TÜRKİYE'NİN YARISI

Vali Gül ise daha sert tedbirler uygulanmasını isteyen bir vatandaşa cevap olarak, "Türkiye'de toplam yazılan cezanın yarısını Gaziantep'te yazdık! Sizlere büyük iş düşüyor; bu paraları öderken çok büyük sıkıntı çekeceksiniz, lütfen çevremizdeki insanları uyaralım" dedi.

DHA
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