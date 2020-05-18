Dolar düşüyor, gram altın ise yükselişte
Geçen hafta 383 TL'ye kadar gerileyen gram altın yeniden 390 TL seviyesine yükseldi. Dolar ise 6,90 TL'nin altına indi.
|18 Mayıs 2020 08:37
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Geçen haftalarda dolarla birlikte yükselen gram altın, BDDK'nın 3 İngiliz bankasına getirdiği işlem yasağından sonra 383 TL'ye kadar gerilemişti.
Ancak gece yarısından itibaren hızla 390 TL'yi geçen gram altın, saat 08:30 itibariyle 389 TL civarında işlem görüyor.
Dolar ise gece yarısı 6,85 TL'ye kadar düşmüş olmasına rağmen, saat 08:30 itibariyle 6,88 TL'den işlem görüyor. Dolar bu fiyatlamayla birlikte son 1 aydın en düşük değerine gerilemiş oldu.
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