Genelkurmay emrine atanan Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti
Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Genelkurmay Başkanlığı emrine atanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti.
|18 Mayıs 2020 12:06
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Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Genelkurmay Başkanlığı emrine atanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti.
Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Cihat Yaycı'nın istifa ettiği Twitter'dan duyurdu.
Şener şu iletisinde şu ifadelere yer verdi:
"Yakın çevresinden edindiğim bilgiye göre; Milli Savunma Bakanlığı'nın bugün Deniz Kuvvetleri'ndeki Kurmay Başkanlığı'nı bırakıp Genelkurmay'a geçmesini istediği Yaycı, düzmece bir dosya ile haksızlığa uğradığını belirterek istifa etti."
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