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Kars'tan acı haber: Bir Yüzbaşı şehit oldu

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin Isparta'daki evine şehadet haberi ulaştı.
 18 Mayıs 2020 19:47
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Kars'tan acı haber: Bir Yüzbaşı şehit oldu

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin Isparta'daki evine şehadet haberi ulaştı.

İskender Mahallesi'nde, şehidin evine gelen Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, şehidin eşi Secaat Çiftçi'ye acı haberi verdi.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin 1,5 yaşında Mete isminde bir çocuğunun olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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