Siirt Valiliği, eğitim öğretime dair 6. maddeyi iptal etti
|19 Mayıs 2020 17:52
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Siirt Valiliği Pandemi Kurulu, dün "Pandeminin yarattığı kaygıyla birlikte sınav stresi artan öğrencilerin öğretmenleriyle, sınıfta ders çalışmaları amacıyla; İl ve İlçelerimizde bulunan okullarda okuyan, Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek 8'inci sınıf öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 12'nci sınıf öğrencilerinin, idarelerin sosyal mesafe koşullarını sağlamak kaydı ile 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren istekli öğrencilerin Velilerinin onayı ile okullarında eğitime başlamasına" kararı almıştı.
Ancak, kabine toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2019-2020 eğitim öğretimi döneminin kapandığını açıklaması sonrasında, Kurulun aldığı 6. madde iptal edildi.
İşte Siirt Valiliğinin yeni açıklaması:
Karar Tarihi:18.05.2020
Karar No: 23
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 18.05.2020 tarihinde saat 14:00'da Vali Ali Fuat ATİK Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
17.05.2020 tarihli ve 22 No'lu Kararın 6. Maddesinin kaldırılmasına karar verilmiştir.
İptal edilen 6. madde hükmü şu şekildeydi:
Pandeminin yarattığı kaygıyla birlikte sınav stresi artan öğrencilerin öğretmenleriyle, sınıfta ders çalışmaları amacıyla; İl ve İlçelerimizde bulunan okullarda okuyan, Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek 8'inci sınıf öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 12'nci sınıf öğrencilerinin, idarelerin sosyal mesafe koşullarını sağlamak kaydı ile 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren istekli öğrencilerin Velilerinin onayı ile okullarında eğitime başlamasına,
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