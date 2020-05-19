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Balkona İngiliz Bayrağı asan şahıs hakkında işlem başlatıldı

Balkona İngiliz Bayrağı asan yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem başlatıldı
 19 Mayıs 2020 23:56
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Balkona İngiliz Bayrağı asan şahıs hakkında işlem başlatıldı

Tüm Türkiye'nin saat 19:19'u gösterdiğinde balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okuduğu anlarda yabancı uyruklu bir şahsın balkonuna İngiliz Bayrağı astığı iddiasına ilişkin Kayseri Valiliğince açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada bayrağı asan yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlemin başlatıldığı bildirildi.

Kayseri Valiliğince yapılan yazılı açıklamada; "Bazı basın yayın organlarında yabancı uyruklu bir şahsın İngiliz Bayraklı havlusunu balkonuna astığı haberleri yer almıştır. Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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