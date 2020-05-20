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Swap anlaşması sonrası dolar ne durumda?

Dün yurt içinde piyasalar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kapalıyken 15 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesi olan 6,75'i test eden dolar/TL, yeni güne 6,77 seviyelerinde başladı
 20 Mayıs 2020 09:37
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Swap anlaşması sonrası dolar ne durumda?

Euro/TL ise 7,40'tan işlem görüyor.

PİYASALARIN GÖZÜ MB'NİN FAİZ KARARINDA

Yurt içinde piyasalar yarın gerçekleşecek Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu'na odaklandı. Ekonomistler, özellikle, dolar/TL'nin tarihi seviyesini gördükten sonra toparlanması, TCMB'nin enflasyon toplantısında belirttiği öngörüler faiz indirim ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

TL'deki toparlanmaya dikkati çeken uzmanlar, faiz indirim ihtimalinin güçlendiğini ifade ederek indirimin 50-100 baz puan civarında olacağı öngörüsünde bulundu.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,79 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

TCMB ile Katar Merkez Bankası arasında yeni swap anlaşması
NTV
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