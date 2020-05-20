Swap anlaşması sonrası dolar ne durumda?
|20 Mayıs 2020 09:37
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Euro/TL ise 7,40'tan işlem görüyor.
PİYASALARIN GÖZÜ MB'NİN FAİZ KARARINDA
Yurt içinde piyasalar yarın gerçekleşecek Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu'na odaklandı. Ekonomistler, özellikle, dolar/TL'nin tarihi seviyesini gördükten sonra toparlanması, TCMB'nin enflasyon toplantısında belirttiği öngörüler faiz indirim ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.
TL'deki toparlanmaya dikkati çeken uzmanlar, faiz indirim ihtimalinin güçlendiğini ifade ederek indirimin 50-100 baz puan civarında olacağı öngörüsünde bulundu.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,79 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.TCMB ile Katar Merkez Bankası arasında yeni swap anlaşması
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