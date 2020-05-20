Yeni YÖK'e yakışan koordinasyon olmalı. Yoksa kadrolar boş kalacak
|20 Mayıs 2020 13:37
|Yazdır
Bugün iki üniversitenin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayımlandı. Birinde 254 diğerinde ise 137 sözleşmeli personel pozisyonu yer aldı.
Kadrolarda yer alan kişiye özel şartlara hiç değinmeye gerek yok, bu başlı başına bir sorun...
Ancak bu sorun kadar önemli başka bir sorun bulunuyor. Her üniversite ayrı ayrı ilana çıkıyor, bu nedenle de yüksek puanlı adaylar bu iki üniversitenin başarı listesinde çıkacak. Kadrolar boş kalacak.
Yeni YÖK paradigmasını yaygınlaştırmaya çalışan YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın "böyle gelmiş böyle gitmez" demesi gerekmektedir. Şuan kamu yönetiminde merkezi örgüt kalmamıştır. Devlet Personel Başkanlığı mülga edilmiş, Cumhurbaşkanlığı ise aşırı iş yükü altında ezilmektedir.
Yeni YÖK'ün yaşanan sürece müdahale etmesi ve önderlik yapması halinde,
1- İlanlar merkezi olarak yayımlanır. Aynı adaylar her yere başvurmaz.
2- Üniversitelerin kişiye özel keyfi ilanlarına engel olunmuş ve bu Ramazanda sevaba girilmiş olur.
Bu konuda daha önce yayımlamış olduğumuz önerileri görmek için tıklayınız.
Takdir yeni YÖK'ündür.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|ÖSYM, SGK ile bir Web servis kuramadı. Tarım'da kadrolar yine boş kalacak
19 Mayıs 2020 14:30
|OGM yeniden yaş sınır koydu
16 Mayıs 2020 20:52
|Üniversite, Doktor Öğretim üyesi kadrosuna, Vikingler hakkında çalışması olanları alacak!
16 Mayıs 2020 00:04
|Memurlar.net'teki haber sonrasında, Evreşe Belediyesinin memur alım ilanı ertelendi
15 Mayıs 2020 22:42
|KPSS 2020/7 tercih kılavuzu yayımlandı
15 Mayıs 2020 10:06
|Belediyenin, 55 KPSS puanlı adayı almak için ilanda çevirdiği filmler
14 Mayıs 2020 16:52
|KPSS sonrasında sözlü sınavla sözleşmeli personel alan 14 kamu kurumu
14 Mayıs 2020 14:07
|Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan şahsen başvuru şartına ilişkin açıklama
13 Mayıs 2020 12:20
|Diyetisyenler, diğer sağlık personeli unvanında istihdam edilebilir mi?
12 Mayıs 2020 16:50
|Jandarma'da, Asayiş branşlı olarak alım olmayacak
12 Mayıs 2020 00:21