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Yeni YÖK'e yakışan koordinasyon olmalı. Yoksa kadrolar boş kalacak

Bugün sadece iki Üniversitenin 391 kişilik sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Başvurular ayrı ayrı alındığı için, yüksek puan alan adaylar her ikisine de başvuracak ve kadrolar boş kalacak. Yeni YÖK, şimdiden sorunları önceden görüp tedbir almalı.
 20 Mayıs 2020 13:37
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Yeni YÖK'e yakışan koordinasyon olmalı. Yoksa kadrolar boş kalacak

Bugün iki üniversitenin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayımlandı. Birinde 254 diğerinde ise 137 sözleşmeli personel pozisyonu yer aldı.

Kadrolarda yer alan kişiye özel şartlara hiç değinmeye gerek yok, bu başlı başına bir sorun...

Ancak bu sorun kadar önemli başka bir sorun bulunuyor. Her üniversite ayrı ayrı ilana çıkıyor, bu nedenle de yüksek puanlı adaylar bu iki üniversitenin başarı listesinde çıkacak. Kadrolar boş kalacak.

Yeni YÖK paradigmasını yaygınlaştırmaya çalışan YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın "böyle gelmiş böyle gitmez" demesi gerekmektedir. Şuan kamu yönetiminde merkezi örgüt kalmamıştır. Devlet Personel Başkanlığı mülga edilmiş, Cumhurbaşkanlığı ise aşırı iş yükü altında ezilmektedir.

Yeni YÖK'ün yaşanan sürece müdahale etmesi ve önderlik yapması halinde,
1- İlanlar merkezi olarak yayımlanır. Aynı adaylar her yere başvurmaz.
2- Üniversitelerin kişiye özel keyfi ilanlarına engel olunmuş ve bu Ramazanda sevaba girilmiş olur.

Bu konuda daha önce yayımlamış olduğumuz önerileri görmek için tıklayınız.

Takdir yeni YÖK'ündür.

Memurlar.Net - Özel

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