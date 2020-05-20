Yeni YÖK'e yakışan koordinasyon olmalı. Yoksa kadrolar boş kalacak

Bugün iki üniversitenin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayımlandı. Birinde 254 diğerinde ise 137 sözleşmeli personel pozisyonu yer aldı.

Kadrolarda yer alan kişiye özel şartlara hiç değinmeye gerek yok, bu başlı başına bir sorun...

Ancak bu sorun kadar önemli başka bir sorun bulunuyor. Her üniversite ayrı ayrı ilana çıkıyor, bu nedenle de yüksek puanlı adaylar bu iki üniversitenin başarı listesinde çıkacak. Kadrolar boş kalacak.

Yeni YÖK paradigmasını yaygınlaştırmaya çalışan YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın "böyle gelmiş böyle gitmez" demesi gerekmektedir. Şuan kamu yönetiminde merkezi örgüt kalmamıştır. Devlet Personel Başkanlığı mülga edilmiş, Cumhurbaşkanlığı ise aşırı iş yükü altında ezilmektedir.

Yeni YÖK'ün yaşanan sürece müdahale etmesi ve önderlik yapması halinde,

1- İlanlar merkezi olarak yayımlanır. Aynı adaylar her yere başvurmaz.

2- Üniversitelerin kişiye özel keyfi ilanlarına engel olunmuş ve bu Ramazanda sevaba girilmiş olur.

Bu konuda daha önce yayımlamış olduğumuz önerileri görmek için tıklayınız.

Takdir yeni YÖK'ündür.