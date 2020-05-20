Şahsen nasıl başvuru olacak Sayın Rektör?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi bugün akademik personel alım ilanı yayımladı. Ancak ilanda şahsen başvuru şartı yer almaktadır.
|20 Mayıs 2020 14:10
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 240 profesör, doçent ve dr. öğretim üyesi almak için bugün ilana çıktı.
İlanda tüm kadrolar için " 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir." şartı bulunmaktadır.
Ancak hali hazırda, İstanbul başta olmak üzere 15 ilimizde giriş çıkış yasağı bulunmaktadır.
Bu ilanı yayımlayan, Rektör, Genel Sekreter, Personel Daire Başkanı, hiç düşünmediler mi, nasıl şahsen başvuru yapılacak?
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