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Van'da bir mahallede daha taziye karantinası

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Taşdöndüren Mahallesi'nde bir kişinin daha korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantina altına alındı.
 20 Mayıs 2020 15:07
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Van'da bir mahallede daha taziye karantinası

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Taşdöndüren Mahallesi'nde bir kişinin daha korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantina altına alındı.

Van'ın Edremit ilçesinin Eminpaşa Mahallesi'nde kalp krizi sonucu vefat eden yakınlarının 9 Mayıs günü defin işlemlerine katılan Erdemir ailesinden 3 kişi, yaşadıkları Gürpınar ilçesi Taşdöndüren Mahallesi'ne döndü. 17 Mayıs günü ise Erdemir ailesinden 1 kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Hastaneye giden kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca, mahallede sağlık ekipleri tarafından tarama ve testler yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında bir kişinin daha korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Gürpınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 40 hane ve 300 nüfuslu Taşdöndüren Mahallesi'nde karantina uygulanmasına karar verdi. Karantina altına alınan mahallede güvenlik önlemi alındı. Jandarma ekipleri mahalleye giden yolu trafiğe kapatarak giriş çıkışlara izin vermezken, sağlık ekiplerinin mahalledeki çalışmaları ise sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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