Bakan Koca: 65 yaş üstüne memleket izni verilecek
Bakan Koca: 65 yaş üstü vatandaşlar için, sabit bir yere gittiğinden eminsek, memlekete gideceklerinden emin, 1 aylık tek yönlük gidiş içerisinde bir izin durumu yarından itibaren söz konusudur.
|20 Mayıs 2020 17:47
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yeni tedbirleri duyurdu.
Bakan Koca, 65 yaş üstüne izin verilecek mi? sorusuna şu şekilde cevap verdi;
65 YAŞA MEMLEKET İZNİ
"65 yaş üzeri büyüklerimizden memleketlerine gideceklere, 1 ay dönmemek üzere, bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak."
"(65 yaş üzeri vatandaşlara verilecek seyahat izni) Gidilen yerin sabit olmasından ve o sabit noktada evden dışarı çıkmayacaklarından emin olmalıyız."
"65 yaş üstü vatandaşlar yanlarında bir veya en fazla 2 kişi olacak şekilde kaymakamlıklardan izin alacak."
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