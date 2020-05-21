Merkez Bankası faizi yarım puan indirdi
Merkez Bankası, politika faizini yarım puan indirerek yüzde 8,25'e çekti.
|21 Mayıs 2020 14:03
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.
Faiz indirimlerine devam eden Merkez Bankası, politika faizini yarım puan indirerek yüzde 8,25 seviyesine çekti.
Merkez Bankası, Türkiye'deki ilk corona virüs vakasının tespit edilmesinden bu yana 2,5 puan indirim yaptı. Son 8 toplantısında ise faizi 15,75 puan düşürdü.
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