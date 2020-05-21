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Ali Erbaş'tan camilerde müzik yayını yapılmasına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu
 21 Mayıs 2020 15:09
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Ali Erbaş'tan camilerde müzik yayını yapılmasına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin, "Ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. Mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanları derinden yaralayan bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, bu provakatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erbaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. Mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanları derinden yaralayan bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, bu provakatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun sonuna kadar arkasında olacağız."
İhlas Haber Ajansı
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