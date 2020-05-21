1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'den camiden müzik yayını yapılmasına suç duyurusu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: (İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılması) Olayı gördüğümüzde bir montaj olmasını ümit etmiştik. Çirkin bir montajdı. Ama böyle bir olayın yaşandığı teyit ediliyor. İzmir İl Başkanımız bugün konuyla ilgili suç duyurusunu yapmış olacak
 21 Mayıs 2020 17:48
Yazdır
CHP'den camiden müzik yayını yapılmasına suç duyurusu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir Müftülüğü ses sisteminin sabote edilerek camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin partisinin İl Başkanlığının suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "CHP olarak son derece tavizsiz bir şekilde bu işin üstüne gidilmesini, hangi camide, kim nasıl yaptı, kim yaptırdı, arkasına ne vardır, açıkça ortaya çıkarılmasını bekliyoruz." dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hakim ve cumhuriyet savcıları kura töreninde, insanların adalete güvenmediği bir toplumda, huzur ve emniyet ikliminin korunamayacağını, devlet düzeninin de sağlanamayacağını söylediğini dile getirdi.

Bu sözlere, kimin söylediğinden bağımsız olarak ele alındığında katılmamanın mümkün olmadığını belirten Özel, "18 yıl boyunca herhalde iktidarlarının en başarısız olduğu iki alandan bir tanesinde, yani milli eğitim ve adalette, bugün gelinen noktanın baş mimarı olan kişinin bu sözleri söylemesi şaşırtıcı. Bu adalet düzenini 18 yılda yaptığınız bir dizi yanlışla kasıtla bu noktaya getiren kim?" diye sordu.

Özel, Erdoğan'ın tarafsız bir yargı talebi olmadığını, kendinden taraf bir yargı için elinden geleni yaptığını iddia ederek yargı yılı açılışının da tarafsız olmayan, partili bir cumhurbaşkanının huzurunda yapıldığını öne sürdü.

Özel, Adana'da, Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinin çalışmalarının engellenmek istenmesine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın, Vefa Destek Grubu için çalıştığını ifade etti. Özel, Yıldırım'ın, belediyelerin birçok faaliyeti yasaklanırken Yüreğir Belediyesi kamyonuna Kaymakamlık önünde aktarım yapanlara, "Ne yapıyorsunuz?" diye sorduğunu, tepki gördüğünü ve Yıldırım ile beraberindekilere silah çekildiğini iddia etti.

Polis merkezinden serbest bırakılan Yıldırım'ın baskılar nedeniyle tutuklandığını öne süren Özel, bölgede bulunan MOBESE kayıtlarının yayınlanmasını istediklerini ancak bu isteklerinin halen yerine getirilmediğini savundu.

Eren Yıldırım'ın suçlu olmadığını savunan Özel, "PKK Vefa'ya saldırdı, sonra da CHP saldırdı. Bunlar aynı." diyebilmek için bir yalan üretildiğini ileri sürdü.

Özel, Yıldırım'ın cezaevinde tutulmasının büyük haksızlık olduğunu, bunun kul hakkına girdiğini belirtti.

Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Türkiye'nin ithalat cennetine dönüştürüldüğünü söylediğini, Türkiye'nin 18 yıldır AK Parti iktidarınca yönetildiğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde mahsur kalan 195 inşaat işçisinin Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini dile getiren Özel, Katar, Umman, Bahreyn ve Kuveyt'ten de seslerini duyuramayan kişilerden çağrı aldıklarını anlattı. Türkiye'nin uçak yollamasını ve bu kişileri getirmesini isteyen Özel, uçak yakıtını da kendilerinin karşılayabileceğini söyledi.

- İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınması

İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Özel, şöyle konuştu:

"Olayı gördüğümüzde bir montaj olmasını ümit etmiştik. Çirkin bir montajdı. Ama böyle bir olayın yaşandığı teyit ediliyor. İzmir İl Başkanımız bugün bu konuyla ilgili suç duyurusunu yapmış olacak. CHP olarak Diyanet İşleri Başkanlığından ve İçişleri Bakanlığından bu konuda derhal bir soruşturmanın yürütülmesini, sorumluların bir an önce ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Bu bir provokasyondur. Camilerden müzik çalınması bir provokasyondur, buna İzmir'in seçilmiş olması, fena bir provokasyonla karşı karşıya olunduğunun teyididir. Bu konuda CHP olarak son derece tavizsiz bir şekilde bu işin üstüne gidilmesini, hangi camide, kim nasıl yaptı, kim yaptırdı, arkasında ne vardır, açıkça ortaya çıkarılmasını bekliyoruz."

AK Partili, bazıları mevkidaşı siyasilere de sitem ettiğini belirten Özel, bir camide olumsuzluk yaşandığında bunu CHP üzerinden değerlendirmenin nezaketsizliği de aşan bir küstahlık olduğunu öne sürdü.

Özel, bu konuyu CHP'yle ilişkilendirmeye çalışanların çabalarının beyhude olduğunu, CHP'li bir kişinin sorumluluğunun ortaya çıkması halinde gereğini yapacaklarını söyledi.

- Kılıçdaroğlu'nun makam aracı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni makam aracı kullanmasıyla ilgili soru üzerine Özgür Özel, makam aracının, bir öncekinin yeni modeli olduğunu dile getirdi. Özel, önceki aracın 2013 model olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun 7 yıllık bir araca bindiğini ifade etti. Özel, Kılıçdaroğlu'nun eski makam aracının daha önce Afyonkarahisar'da kaza yaptığını, bundan dolayı da sıkıntılar yaşandığını anlattı.

Aracın değişmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikna edilemediğini ancak sonunda yenisinin alınabildiğini belirten Özel, haber yapılacaksa, "7 yıldır aynı araca biniyormuş" diye yapılabileceğini söyledi.

Özel, aracın partinin parasıyla alındığını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Ersoy'dan turizm sektörü için açıklamalar
21 Mayıs 2020 18:09		 Fahrettin Altun: Türkiye, test sayılarına göre dünyada ilk 5'e girdi
21 Mayıs 2020 17:40
Tunç Soyer, camilerden müzik yayınını kınadı
21 Mayıs 2020 17:32		 Bakan Albayrak: Salgının ekonomimize etkisi az olacak
21 Mayıs 2020 16:47
Türkiye'den Hafter'e uyarı
21 Mayıs 2020 13:46		 Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
21 Mayıs 2020 11:20
Yavaş: Bir ay içinde Ankapark'a el koyacağız
21 Mayıs 2020 10:14		 Yavaş: Hükümet kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız
21 Mayıs 2020 10:08
Beyoğlu'nda kadın ve erkeklerin eğlencesi kanlı bitti
21 Mayıs 2020 09:07		 Onlar yazacak Erdoğan ödüllendirecek
21 Mayıs 2020 07:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:23 - Virüs tedbirleri sayesinde gökyüzü daha temiz18:09 - Bakan Ersoy'dan turizm sektörü için açıklamalar17:57 - Tartıştığı görümcesi ve kendi oğlunu öldüren kadın hastaneye yatırıldı17:55 - Karpuzu kestirip almayan müşterisini bıçakla kovaladı17:48 - CHP'den camiden müzik yayını yapılmasına suç duyurusu17:44 - 2 kişi motosikletle dev varili taşıdı17:40 - Fahrettin Altun: Türkiye, test sayılarına göre dünyada ilk 5'e girdi17:32 - Tunç Soyer, camilerden müzik yayınını kınadı17:25 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:23 - Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavına yönelik çok önemli açıklama
17:13 - Bakanlık, sahte internet siteleri ve uygulamalara karşı uyardı17:11 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:05 - Virüsün, Dünya'daki en küçük kurbanı iki günlük bebek oldu16:54 - Tartıştığı oğlunu başından vurarak öldürdü16:51 - Bursluluk sınavı Eylül'de yapılacak16:47 - Bakan Albayrak: Salgının ekonomimize etkisi az olacak16:43 - Oy vermedi diye 18 aydır Belediyeden maaş alamıyor16:36 - İzmir'de Kordonboyu'nda çemberli sosyal mesafe dönemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Yavaş: Hükümet kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız
İkinci dalgayı yaşayan Çin'den açıklama: Virüs değişime uğruyor
Üşüttüm diyene koronavirüs testi yapılacak
Alinur Aktaş, Bursa'da, en çok vaka görülen ilçeleri açıkladı
Faizler Düştü! Bugün kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
MEB ve ÖSYM'ye Sınav Görevlileri önerisi
Merkez Bankası faizi yarım puan indirdi
Seyehat izni için gerekli olan HES kodu kullanıma açıldı
Berat Albayrak ilk kez isim vermeden Babacan'ı eleştirdi
BDDK'dan yeni altın alımı kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bilmediği bir şey yok maşallah 4
mardin'de elektrik borcunun 1,3 milyar olması 2
Kayseri'de Balkonuna ingiliz bayrakli havlu asan kişi 1
aydın'da bir berberde koronavirüs tespit edilmesi 1
beğendiğin kıyafetin bedenini bulamamak 4
murat özarı 3
hes kodu ile seyahat edilebilmesi 1
bjk'nin twitter'da başlattığı gençlik marşı akımı 2
öğretmenlere zorunlu hizmet affı 2
şu an çalan şarkı 1
SON İLANLAR
Tunceli Çemişgezek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıyrfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi 5 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 57 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Denizli Serbeltaş 2 İşçi Alacak
Çanakkale Geştaş 6 İşçi Alacak
Çorum Bayat Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam