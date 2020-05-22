MSB celp işlemlerinin ne zaman başlayacağını açıkladı
MSB: (Celp işlemlerinin başlaması) Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak.
|22 Mayıs 2020 13:52
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MSB: "(Celp işlemlerinin başlaması) Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak."
MSB: "(Celp işlemleri) Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak."
Terörle mücadele başta olmak üzere Milli Savunma Bakanlığının faaliyetleri ve gündemdeki konulara ilişkin video ile basın bilgilendirmesi yapıldı.https://t.co/Zyjc50XYMnhttps://t.co/r8rT98J3XiT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 22, 2020
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