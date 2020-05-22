MSB: Sızma girişiminde bulunan 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesine 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
|22 Mayıs 2020 14:05
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MSB: "Barış Pınarı bölgesine 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
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