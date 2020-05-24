Polisler, bu bayramda da çalışıyor
|24 Mayıs 2020 06:43
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Devlet memurları tüm bayramlarda resmi olarak izin yaparak, aileleri ve sevdikleri ile daha çok vakit geçirerek daha çok dinlenmekteler. Ancak, durum polisler için hiç de öyle değil. Polis, bayram ve resmi tatil demeden ve hiç bir farklı ücretlendirmeye tabi olmadan ya da dinlenme süresi daha sonra dahi kullandırılmadan çalışmaya devam edecek. Polislerin ve ailelerinin dinlenmeye, huzur ve güvene ihtiyacı olduğu düşünülmelidir.
Polisler, dini ve milli bayramlarda normal mesaisinden neredeyse iki kat daha fazla görev yapmaktadır.
Hafta sonu, dini bayramlar, milli bayramlar, yılbaşı ve diğer özel günlerde hatta resmi tatillerde dahi görev yapan polis memurlarına, bugünleri dinlenerek değil, tam tersine normal zamanlardan daha yoğun çalışarak geçirmesine karşın herhangi bir fazla çalışma ücreti ya da dinlenme süresi verilmemektedir.
Mesai mefhumu gözetmeden çalışan emniyet personeli için, moral ve motivasyonun devamı açısından, en azından bayram tatili süresinin aynı yıl içinde varolan senelik izinlere aktarılması yönünde bir karar alınması çok uygun olacaktır.
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