Sağlık Bakanlığı'ndan kadroya geçişe dair yazı
Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlüklerine, 45-A'ya tabi sözleşmeli statüden memur kadrosuna geçişe dair bir yazı gönderdi.
|23 Mayıs 2020 15:01
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