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Sağlık Bakanlığı'ndan kadroya geçişe dair yazı

Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlüklerine, 45-A'ya tabi sözleşmeli statüden memur kadrosuna geçişe dair bir yazı gönderdi.
 23 Mayıs 2020 15:01
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Sağlık Bakanlığı'ndan kadroya geçişe dair yazı

Sağlık Bakanlığı, illere kadroya geçişe dair bir yazı gönderdi. Yazıda, 45-A'ya tabi sözleşmeli personelden 3 yılını dolduranlardan talep dilekçesi alınması ve bu dilekçelerin her ayın ilk haftası Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi istendi.

Memurlar.Net
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