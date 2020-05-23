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Polis ile öğretmen arasında 'maske' tartışması

Şanlıurfa'da okul bahçesinde maske takmayan öğretmene polis ceza yazmak istedi. Polisin de maske takmadığını gören öğretmen uyarıda bulununca taraflar arasında tartışma çıktı.
 23 Mayıs 2020 17:04
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Polis ile öğretmen arasında 'maske' tartışması

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, okul bahçesinde maske takmayan öğretmen Ramazan Erdoğan, kendisine ceza yazmak isteyen maskesiz olan polis memurunu uyardı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

MASKE TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki özel okulun bahçesinde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan okula gelen öğretmen Ramazan Erdoğan, bahçede tamirat çalışması yapmaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekibi, Erdoğan'ın maskesiz çalıştığını fark edince durup, öğretmene maske takması konusunda uyarıda bulundu. Erdoğan bunun üzerine polise kendisinin de maske takmadığını söyledi. Bu sırada bir anda polisler ile Erdoğan arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdüğü sırada, Erdoğan'ın telefonu yere düşüp kırıldı. Olayın ardından polis memuru ile Erdoğan adliyeye giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

"ELİME VURUP TELEFONUMU DÜŞÜRDÜ"

Ramazan Erdoğan, yaşananları şöyle anlattı: "Okul bahçesinde çiçek köklerini kazıyordum. O sıra polis ekibinin geçtiğini gördüm. Maskemin neden olmadığını sordular. Yalnızdım bahçede maske takmamıştım. Sonra gidip maskemi taktım. Ceza kesmek için kimliğimi istediler. Onların da maskesi yoktu ben de polis memurlarını uyardım. Sonrasında bana kızdılar. O sırada polislerin plakalarının fotoğrafını çekmek istedim. Elini elime vurarak telefonumu yere düşürdü ve ekranı patladı. Kolumu büktü ve boynumu bükmeye çalıştı. Daha sonra polis memuru hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına 'görevi kötüye kullanma', 'mala zarar verme', 'yaralama' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundum."
DHA
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