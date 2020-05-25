1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gaziantep'te vakalar artıyor... Bayramın ilk gününde 49 yeni vaka

Korona virüs ile mücadelenin sürdüğü Gaziantep'te alınan tedbirler, yapılan uyarı ve kesilen cezalara rağmen korona virüs vakaları artıyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu kentte bayramın ilk gününde 49 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, bir kişi de vefat etti.
 25 Mayıs 2020 14:43
Yazdır
Gaziantep'te vakalar artıyor... Bayramın ilk gününde 49 yeni vaka

Korona virüs ile mücadelenin sürdüğü Gaziantep'te alınan tedbirler, yapılan uyarı ve kesilen cezalara rağmen korona virüs vakaları artıyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu kentte bayramın ilk gününde 49 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, bir kişi de vefat etti.

Türkiye genelinde korona virüs vakaları azalma gösterirken, Gaziantep'te ise korona yakalananların sayısı artıyor. Ülke genelinde normalleşme sürecine girilirken, Gaziantep'te alınan yoğun tedbirler ve tüm uyarılara rağmen korona virüslü sayısı artıyor.

Engellenemeyen artış nedeniyle kentte ise alınan tedbirler ise yoğun bir şekilde uygulanıyor. Toplu taşıma araçları ile fırın, imalathane, fabrika gibi tüm işlerlerinde sıkı hijyen, sosyal mesafe gibi kurallar yoğun bir şekilde denetlendiği kentte, insanların yoğun olarak bulunduğu caddeler haftalardır trafiğe kapalı tutularak, bu caddelere maskeli ve kontrollü şekilde ulaşıma izin verilmesine izin veriliyor.

Ramazan Bayramı nedeniyle insanların büyükleri, eş, dost ve akrabaları ile bayramlaşmalarını ve temasları engellemek amacıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından kavşak ve bağlantı yollarında kontrol noktaları oluşturuldu. Ekipler durdurdukları araç ve yayaların sokağa çıkma belgesi olmayanlara kesilen cezaların ardından ardından evlerine geri gönderirken, mahallerde devriye attığı araçlardan ise megafonla yaptığı uyarılarla insanların evlerinde kalmasını istiyor.

Vaka görülen mahallerde karantina

Vakaların görüldüğü ev, apartman ve mahallerde ise karantina kuralları uygulanıyor. Yapılan dezenfekte işleminin ardından ise ev, apartman ya da mahalle girişlerinde emniyet güçleri tarafından nöbet tutularak, karantinadaki insanların 14 gün boyunca dışarı ile teması kesiliyor. karantinada bulunan insanların ihtiyaçları ise Vefa Destek Grupları tarafından karşılanıyor.

Artan vakalar üzerine Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesaplarından sürekli vatandaşlarla süreç ile ilgili bilgiler paylaşarak, durumun ciddiyetini anlatıyor. Vatandaşları kurallara uyması konusunda sık sık çağrıda bulunarak, vatandaşların uygulanan tedbir ve yapılan uyarılara riayet etmesini istiyor.

Sosyal medya üzerinden Türkiye'deki cezaların hemen hemen yarısını Gaziantep'te kesildiğini açıklayan Vali Gül, ikaz ve uyarılara rağmen insanların kurallara riayet etmemesinden de yakınıyor. Aksi halde ağır para cezalarının uygulandığını da hatırlatan Vali Gül, yaptığı bir paylaşımında ise "Yürüme mesafesindeki fırınlardan, evden bir kişinin ekmek almasına müsaade edilmişti. Fakat ailecek ekmek almaya gidenler olduğunu görüyoruz. Bunlarla ilgili görevli arkadaşlar yasal işlem yapmakta olup 'ekmek almaya giderken ceza yazdılar' serzenişi haklı değildir" ifadelerini kullandı.

Virüs genellikle akraba ve arkadaştan bulaşıyor

Gül, sosyal medyadan yaptığı başka bir uyarıda ise korona virüs vakalarının yüzde 77'sinin akraba ve arkadaştan bulaştığını hatırlatarak, Ramazan Bayramı boyunca insanların temastan kaçınması istedi. Vali Gül, paylaşımında, "Vakalarımızın yüzde 77'si hastalığı akrabası ya da arkadaşından kapmış. Hiç biri hasta olacağını ya da hastalığı bulaştıracağını düşünmüyordu. Kapı komşu olsanız bile akrabalarınıza gitmeyin,misafir kabul etmeyin,birlikte yemek yemeyin, bayramlaşma yapmayın" ifadelerine yer verdi.

Bayramın ilk gününde 49 kişide korona

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan bayramın ilk gününde 49 kişide daha korona virüs tespit edilirken aynı gün içerisinde ise bir kişi daha vefat etti. Kentteki toplam vaka sayısı bir 242 kişi olurken hastalıktan ölen sayısı ise 18 kişiye yükseldi.

İki günde yasağı ihlal eden 5 bin kişiye ceza

Gaziantep'te Ramazan Bayramı nedeniyle 23 ve 24 Mayıs tarihlerindeki iki günde toplam 5 bin 175 kişi ile 24 iş yerine soka çıkma kısıtlamasını ihlal etmesi nedeniyle ceza uygulandı.

Ramazan bayramının ilk günü görevi başında olan trafik ekipleri ise il merkezinde yaptığı denetimlerde 373 araç kontrol ederek, 39 vatandaşa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlali nedeniyle 37 sürücüye ise karayolları Trafik Kanunun değişik maddelerinden işlem yapıdı. Ayrıca denetimlerde 30 araç ise trafikten men edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İhtiyaç sahiplerine yemek götürmek için paçaları sıyırıp dereleri geçtiler
25 Mayıs 2020 15:09		 Bir ay sonra yeni vaka görülen ilde, 23 kişi karantinada
25 Mayıs 2020 14:23
Belediye Başkanı'ndan şeker isteyen çocuğa sürpriz
25 Mayıs 2020 14:05		 Sakarya BB, kenevir üretimine başlıyor
25 Mayıs 2020 13:45
Sivas Valiliği, talep eden 1058 öğrenciye kitap dağıttı
25 Mayıs 2020 11:09		 Belediye, zabıta müdürlüğünün yetkilerini fen işlerine devretti
25 Mayıs 2020 00:03
Camisiz minare ilçenin sembolü oldu
24 Mayıs 2020 21:33		 Yozgat'ta jandarma ve polis, şehitliği ziyaret etti
24 Mayıs 2020 18:48
Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
24 Mayıs 2020 18:40		 30 farklı şekilde üretiliyor: Kilosu 300 lirayı buluyor
24 Mayıs 2020 18:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:09 - İhtiyaç sahiplerine yemek götürmek için paçaları sıyırıp dereleri geçtiler14:59 - Arazi kavgasında yeğenini bıçakladı: 1 ölü, 2 yaralı14:56 - Bakan Kurum: Kaçak yapılar tespit edildi, tümü yıkılacak14:48 - Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de14:43 - Gaziantep'te vakalar artıyor... Bayramın ilk gününde 49 yeni vaka14:39 - Radyolardan Kampanyaya destek... 20 radyo ortak yayında14:23 - Bir ay sonra yeni vaka görülen ilde, 23 kişi karantinada14:19 - Koronavirüs hastaları 11. günün ardından bulaşıcı değil14:05 - Belediye Başkanı'ndan şeker isteyen çocuğa sürpriz13:58 - Euroleague ve Eurocup'ta sezon iptal
13:52 - Washington Post yazdı: Türk droneleri Hafter'e destek verenleri utandırdı13:47 - Yargıtay'dan önemli karar! Retweet yaparken iyice düşünün13:45 - Sakarya BB, kenevir üretimine başlıyor13:44 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı13:43 - Türkiye'de salgın ne zaman bitecek, ilk kez kesin tarih verildi13:32 - Eşe darp şüphelisi mali müşavir, plakasından yakalandı13:30 - Bakan Soylu 'şehit ailesiyle' bir anısını gözyaşları içinde anlattı13:22 - Bakan Selçuk'tan 'Fidandan Çınara' projesine destek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli boksör, sevgilisini öldürdü! Kızın mesajları ortaya çıktı
Prof. Alpay Azap: Sonbaharda ikinci dalga bekliyoruz
Hava ve demir yolu ulaşımında 'biletler' satışta
'Eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek'
Türkiye'de salgın ne zaman bitecek, ilk kez kesin tarih verildi
Pamukkale Üniversitesinden örnek sözleşmeli personel alım ilanı
Öğretmen yer değiştirmeleri neden Haziran'da yapılmıyor?
Bayramlaşmak için gittikleri akrabaları ölü bulundu
Bombalı saldırı polisin operasyonuyla önlendi
65 yıllık evli çiftin, Mehmetçikle 'Bayram Harçlığı' diyaloğu gülümsetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geçmiş bayramınız kutlu olsun 1
prezervatif 1
20.05.2020 izmir'de camilerde çav bella çalması 1
boynu bükük 1
vis a vis 1
kabir ziyaretleri 5
evde kendi saçını kesenler 2
yayla 1
tv kanallarındaki eski dizi modası 1
ertem şener 1
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam