Tunç Soyer, troll hesaptan kendisi överken yakalandı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Troll hesabından kendi reklamını yapmaya çalışırken, yanlışlıkla resmi hesabından paylaşım yaptı.

Soyer'in bu hatasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan da yorum geldi.

Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı troll hesabından atacağı tweeti kendi hesabından attı. Tek çalışma alanları PR ve algı diyorduk ama onu da beceremediler." dedi.

Soyer, troll hesabından "Sadece insanların değil İzmir'deki bütün canlıların başkanı Tunç Soyer başkanımız" şeklinde yorumda bulunarak kendi reklamını yapmaya çalışıyordu.

TROLL YERİNE GERÇEK HESAPTAN ATINCA FENA YAKALANDI!

Fakat CHP'li Soyer, kendisini öven paylaşımı troll hesabı yerine kendi resmi hesabından yapınca açığa çıktı.

PAYLAŞIMI APAR TOPAR SİLDİ

Tunç Soyer, söz konusu paylaşımı yanlışlıkla resmi hesabından yaptığını fark edince apar topar silse de iş işten geçti.